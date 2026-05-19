Un parlamentare è rimasto illeso dopo un attentato avvenuto in circostanze ancora da chiarire. In un commento pubblico, ha affermato che la scuola rappresenta il luogo adatto per discutere di impegno e legalità. In passato, ha descritto un’esperienza personale come un momento di grande shock, paragonandolo a una notte difficile da dimenticare. La vicenda ha suscitato attenzione, ma finora non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto.

"Ci sono momenti in cui resti impietrito. Forse sei ancora in quella strada buia, in quella notte da cui non sei mai uscito ed è una strada di dolore". Giuseppe Antoci, parlamentare europeo, ha raccontato così quel 18 maggio 2016 quando ha subìto un attentato mafioso da cui è uscito illeso grazie all’auto blindata e all’intervento della scorta. Ieri mattina Antoci ha incontrato a Pavia gli studenti del Volta. Una scelta significativa, per trasformare la memoria di un gesto violento in un’occasione di speranza e riflessione. Per la prima volta, Antoci ha deciso di trascorrere questo momento con i ragazzi di una scuola: finora aveva sempre passato la giornata con la famiglia e in isolamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il parlamentare illeso nell’attentato: "È la scuola il posto appropriato per parlare di impegno e legalità"

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