Due mappe per capire gli Stati Uniti delle migrazioni
Gli Stati Uniti sono un paese caratterizzato da una forte presenza di migranti, secondo i dati dell’American Community Survey del censimento. A 250 anni dalla dichiarazione d’indipendenza, le mappe mostrano come le comunità di immigrati siano distribuite in tutto il territorio, influenzando il volto e la storia del paese. Le migrazioni hanno contribuito a modellare la composizione demografica e culturale degli Stati Uniti, con comunità di diversa provenienza presenti in molte aree del paese.
Che paese sono gli Stati Uniti a 250 anni dalla dichiarazione d’indipendenza? Un paese che deve la sua storia e il suo volto alle persone migranti che l’hanno popolato, almeno a leggere i dati dell’American community survey, l’indagine a campione dell’ufficio del censimento degli Stati Uniti. Alla vigilia del 4 luglio il New York Times ha usato questi dati per costruire una mappa interattiva intitolata “How a nation of immigrants traces its roots”. “In 250 anni il paese ha assorbito più di cento milioni di persone”, scrive il quotidiano. “Oggi la quota di popolazione nata all’estero è la più alta di sempre, e i divieti d’ingresso su larga scala dell’amministrazione Trump riecheggiano le politiche di esclusione adottate un secolo fa in risposta a condizioni demografiche simili. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Attacco allIran Perché Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra
Notizie e thread social correlati
La “guerra delle mappe”, negli Stati UnitiDemocratici e Repubblicani modificano i confini dei collegi elettorali per influenzare le elezioni di metà mandato.
Cuba e Taiwan, gli altri due dossier che tengono impegnati gli Stati unitiGli Stati Uniti sono impegnati questa settimana in due questioni internazionali: le relazioni con Cuba e Taiwan.
Argomenti più discussi: Dalle recensioni agli incontri reali: gli investitori scommettono sulle mappe social come Corner; Nel 1986 attraversò l’America e il Canada con una Renault 4: Enzo racconta il viaggio senza GPS e google maps; Negli USA di Trump nascono le mappe dei bagni sicuri per le persone trans.
Allerta Meteo, due grandi ondate di caldo simultanee in arrivo sugli Stati Uniti d'America e in Italia: mappe globali impressionanti! facebook
Axios: circa un'ora fa le forze armate degli Stati Uniti hanno condotto alcuni attacchi contro sistemi missilistici e di difesa aerea, nonché contro piccole imbarcazioni del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica in diverse località nell'area dello x.com