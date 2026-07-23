Due mappe per capire gli Stati Uniti delle migrazioni

Da internazionale.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti sono un paese caratterizzato da una forte presenza di migranti, secondo i dati dell’American Community Survey del censimento. A 250 anni dalla dichiarazione d’indipendenza, le mappe mostrano come le comunità di immigrati siano distribuite in tutto il territorio, influenzando il volto e la storia del paese. Le migrazioni hanno contribuito a modellare la composizione demografica e culturale degli Stati Uniti, con comunità di diversa provenienza presenti in molte aree del paese.

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Che paese sono gli Stati Uniti a 250 anni dalla dichiarazione d’indipendenza? Un paese che deve la sua storia e il suo volto alle persone migranti che l’hanno popolato, almeno a leggere i dati dell’American community survey, l’indagine a campione dell’ufficio del censimento degli Stati Uniti. Alla vigilia del 4 luglio il New York Times ha usato questi dati per costruire una mappa interattiva intitolata “How a nation of immigrants traces its roots”. “In 250 anni il paese ha assorbito più di cento milioni di persone”, scrive il quotidiano. “Oggi la quota di popolazione nata all’estero è la più alta di sempre, e i divieti d’ingresso su larga scala dell’amministrazione Trump riecheggiano le politiche di esclusione adottate un secolo fa in risposta a condizioni demografiche simili. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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