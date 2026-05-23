Cuba e Taiwan gli altri due dossier che tengono impegnati gli Stati uniti
Gli Stati Uniti sono impegnati questa settimana in due questioni internazionali: le relazioni con Cuba e Taiwan. Per Cuba, si discute di questioni diplomatiche e di politica estera, mentre con Taiwan si affrontano temi legati alla sicurezza e alla presenza militare nella regione. Entrambi i dossier coinvolgono decisioni politiche e diplomatiche che riguardano l’area del Pacifico e dei Caraibi. Le discussioni si svolgono parallelamente, senza che siano ancora state prese decisioni definitive su nessuno dei due fronti.
Esteri Gli Stati uniti stanno affrontando questa settimana due dossier internazionali paralleli, nei quali si intersecano i rapporti con la Cina: la vendita di armi a Taiwan e la crescente pressione su Cuba Esteri Gli Stati uniti stanno affrontando questa settimana due dossier internazionali paralleli, nei quali si intersecano i rapporti con la Cina: la vendita di armi a Taiwan e la crescente pressione su Cuba Gli Stati uniti stanno affrontando questa settimana due dossier internazionali paralleli, nei quali si intersecano i rapporti con la Cina: la vendita di armi a Taiwan e la crescente pressione su Cuba. Washington ha sospeso la vendita di armi a Taiwan da 14 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Mata ng Agila International - March 25, 2026
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Aggiungerei, i media che continuano in un racconto inesistente sulla superiorità dell’Occidente e la pericolosità della #Cina! Immancabile il timore per #Taiwan, dimentichi dell’assedio medioevale praticato dagli #USA su #Cuba. #Trump #XiJinping #Tucidide x.com
E se gli USA non avessero mai supportato Israele? reddit