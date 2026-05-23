Cuba e Taiwan gli altri due dossier che tengono impegnati gli Stati uniti

Da cms.ilmanifesto.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli Stati Uniti sono impegnati questa settimana in due questioni internazionali: le relazioni con Cuba e Taiwan. Per Cuba, si discute di questioni diplomatiche e di politica estera, mentre con Taiwan si affrontano temi legati alla sicurezza e alla presenza militare nella regione. Entrambi i dossier coinvolgono decisioni politiche e diplomatiche che riguardano l’area del Pacifico e dei Caraibi. Le discussioni si svolgono parallelamente, senza che siano ancora state prese decisioni definitive su nessuno dei due fronti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Esteri Gli Stati uniti stanno affrontando questa settimana due dossier internazionali paralleli, nei quali si intersecano i rapporti con la Cina: la vendita di armi a Taiwan e la crescente pressione su Cuba Esteri Gli Stati uniti stanno affrontando questa settimana due dossier internazionali paralleli, nei quali si intersecano i rapporti con la Cina: la vendita di armi a Taiwan e la crescente pressione su Cuba Gli Stati uniti stanno affrontando questa settimana due dossier internazionali paralleli, nei quali si intersecano i rapporti con la Cina: la vendita di armi a Taiwan e la crescente pressione su Cuba. Washington ha sospeso la vendita di armi a Taiwan da 14 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

cuba e taiwan gli altri due dossier che tengono impegnati gli stati uniti
© Cms.ilmanifesto.it - Cuba e Taiwan, gli altri due dossier che tengono impegnati gli Stati uniti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mata ng Agila International - March 25, 2026

Video Mata ng Agila International - March 25, 2026

Sullo stesso argomento

Gli Stati Uniti temono che Cuba diventi la piattaforma caraibica della guerra dei droniL’intelligence americana monitora con crescente attenzione Cuba, dopo la diffusione di informazioni riservate secondo cui l’Avana avrebbe acquisito...

Taiwan, Trump risponde a Bannon: ‘Xi non minaccia gli Stati Uniti? Punti chiave Perché Bannon contesta duramente la strategia diplomatica di Trump? Come può Trump mediare tra le richieste di Pechino e Taipei? Chi...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web