cuba e taiwan gli altri due dossier che tengono impegnati gli stati uniti

Notizia in breve

Gli Stati Uniti sono impegnati questa settimana in due questioni internazionali: le relazioni con Cuba e Taiwan. Per Cuba, si discute di questioni diplomatiche e di politica estera, mentre con Taiwan si affrontano temi legati alla sicurezza e alla presenza militare nella regione. Entrambi i dossier coinvolgono decisioni politiche e diplomatiche che riguardano l’area del Pacifico e dei Caraibi. Le discussioni si svolgono parallelamente, senza che siano ancora state prese decisioni definitive su nessuno dei due fronti.