Due giocatori argentini hanno ignorato Trump ai Mondiali

Da newsner.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due calciatori argentini hanno ignorato il discorso di ringraziamento dell’ex presidente durante la cerimonia di premiazione dei Mondiali, non partecipando alla stretta di mano con il politico. La finale si è conclusa con la vittoria della squadra avversaria, ma alcuni giocatori argentini hanno scelto di non interagire con l’ex presidente. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai calciatori riguardo a questo gesto. La cerimonia si è svolta senza ulteriori episodi rilevanti.

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La sconfitta dell’Argentina nella finale dei Mondiali di domenica è stata dolorosa. Ma due dei suoi giocatori hanno fatto in modo che un momento particolare della cerimonia di premiazione non passasse inosservato. Lisandro Martinez e Cristian Romero sono stati ripresi dalle telecamere mentre evitavano di stringere la mano a Donald Trump durante la consegna della medaglia d’argento all’Argentina. Entrambi i giocatori hanno poi stretto la mano alla presidente messicana Claudia Sheinbaum e al primo ministro canadese Mark Carney, che si trovavano accanto a Trump sul podio, rendendo impossibile non notare lo snobbamento. Martinez è andato oltre, rifiutandosi anche di stringere la mano al presidente della FIFA Gianni Infantino durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Newsner.it

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