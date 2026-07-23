Due calciatori argentini hanno ignorato il discorso di ringraziamento dell’ex presidente durante la cerimonia di premiazione dei Mondiali, non partecipando alla stretta di mano con il politico. La finale si è conclusa con la vittoria della squadra avversaria, ma alcuni giocatori argentini hanno scelto di non interagire con l’ex presidente. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai calciatori riguardo a questo gesto. La cerimonia si è svolta senza ulteriori episodi rilevanti.

La sconfitta dell’Argentina nella finale dei Mondiali di domenica è stata dolorosa. Ma due dei suoi giocatori hanno fatto in modo che un momento particolare della cerimonia di premiazione non passasse inosservato. Lisandro Martinez e Cristian Romero sono stati ripresi dalle telecamere mentre evitavano di stringere la mano a Donald Trump durante la consegna della medaglia d’argento all’Argentina. Entrambi i giocatori hanno poi stretto la mano alla presidente messicana Claudia Sheinbaum e al primo ministro canadese Mark Carney, che si trovavano accanto a Trump sul podio, rendendo impossibile non notare lo snobbamento. Martinez è andato oltre, rifiutandosi anche di stringere la mano al presidente della FIFA Gianni Infantino durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Newsner.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Newsner.it - Due giocatori argentini hanno ignorato Trump ai Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Messi Ignores Trump | Argentina vs Spain Final 2026

Notizie e thread social correlati

Bubista afferma che i giocatori di Capo Verde hanno dimostrato che i sogni possono diventare realtà ai MondialiI giocatori di Capo Verde hanno dimostrato che i sogni possono diventare realtà ai Mondiali, secondo quanto affermato da un bubista.

Mondiali, argentini Lisandro Martínez e Romero rifiutano di stringere la mano a Trump, spagnolo Iglesias gli nega lo sguardo - VIDEODurante la finale del Mondiale 2026, due calciatori argentini hanno rifiutato di stringere la mano a un ex presidente statunitense.

Argomenti più discussi: Argentina in finale ai Mondiali 2026: probabile formazione, risultati e giocatori chiave · Calcio; Vergogna Argentina durante la premiazione? Ma un calciatore ha rispettato la Spagna, ecco chi è; La finale dei Mondiali sarà tra due squadre molto diverse; Spagna-Argentina: numeri, curiosità e record possibili di una finale già storica.

Senza nessun complottismo e peraltro almeno da parte mia senza avere una particolare squadra preferita per la vittoria, siamo già anche oggi a due ammonizioni nette non date a giocatori argentini. È così da tutto il mondiale, e diventa un po’ più facile andar x.com