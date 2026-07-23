Due giocatori argentini hanno ignorato Trump ai Mondiali
Due calciatori argentini hanno ignorato il discorso di ringraziamento dell’ex presidente durante la cerimonia di premiazione dei Mondiali, non partecipando alla stretta di mano con il politico. La finale si è conclusa con la vittoria della squadra avversaria, ma alcuni giocatori argentini hanno scelto di non interagire con l’ex presidente. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai calciatori riguardo a questo gesto. La cerimonia si è svolta senza ulteriori episodi rilevanti.
La sconfitta dell’Argentina nella finale dei Mondiali di domenica è stata dolorosa. Ma due dei suoi giocatori hanno fatto in modo che un momento particolare della cerimonia di premiazione non passasse inosservato. Lisandro Martinez e Cristian Romero sono stati ripresi dalle telecamere mentre evitavano di stringere la mano a Donald Trump durante la consegna della medaglia d’argento all’Argentina. Entrambi i giocatori hanno poi stretto la mano alla presidente messicana Claudia Sheinbaum e al primo ministro canadese Mark Carney, che si trovavano accanto a Trump sul podio, rendendo impossibile non notare lo snobbamento. Martinez è andato oltre, rifiutandosi anche di stringere la mano al presidente della FIFA Gianni Infantino durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Newsner.it
Segui gli aggiornamenti su Trump.
Messi Ignores Trump | Argentina vs Spain Final 2026
Notizie e thread social correlati
Bubista afferma che i giocatori di Capo Verde hanno dimostrato che i sogni possono diventare realtà ai MondialiI giocatori di Capo Verde hanno dimostrato che i sogni possono diventare realtà ai Mondiali, secondo quanto affermato da un bubista.
Mondiali, argentini Lisandro Martínez e Romero rifiutano di stringere la mano a Trump, spagnolo Iglesias gli nega lo sguardo - VIDEODurante la finale del Mondiale 2026, due calciatori argentini hanno rifiutato di stringere la mano a un ex presidente statunitense.
Argomenti più discussi: Argentina in finale ai Mondiali 2026: probabile formazione, risultati e giocatori chiave · Calcio; Vergogna Argentina durante la premiazione? Ma un calciatore ha rispettato la Spagna, ecco chi è; La finale dei Mondiali sarà tra due squadre molto diverse; Spagna-Argentina: numeri, curiosità e record possibili di una finale già storica.
Senza nessun complottismo e peraltro almeno da parte mia senza avere una particolare squadra preferita per la vittoria, siamo già anche oggi a due ammonizioni nette non date a giocatori argentini. È così da tutto il mondiale, e diventa un po’ più facile andar x.com
La garra dell'Argentina è nota. I giocatori cercano di intimidire gli avversari. Tuttavia, le spinte, le continue risse, hanno un limite. Siamo certi che agli argentini in questo Mondiale non sia stato concesso qualcosina di più? facebook