Due colonnine per la ricarica Lavori a breve
Due colonnine di ricarica saranno installate a Cambiago entro breve, nell’ambito del “Progetto Polis”. L’intervento fa parte di un piano di Poste Italiane rivolto ai Comuni con meno di 15.000 abitanti, puntando a migliorare i servizi digitali e promuovere la sostenibilità ambientale. L’obiettivo è rafforzare l’infrastruttura locale con soluzioni di mobilità elettrica e innovazione digitale. I lavori sono previsti a breve, senza indicazioni precise sulla data di completamento.
Più servizi digitali per i cittadini e un passo concreto verso la sostenibilità ambientale. A Cambiago la transizione ecologica e l’innovazione corrono sui binari del " Progetto Polis ", l’ampio piano di inclusione territoriale ideato da Poste Italiane per ammodernare i Comuni con meno di 15mila abitanti. Tra le novità più attese sul territorio c’è l’imminente installazione di due nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici: una colonnina sarà posizionata nel centro di Cambiago e l’altra servirà la frazione di Torrazza. I lavori per la posa delle infrastrutture green prenderanno il via nei prossimi mesi, con l’obiettivo dichiarato da Poste e dall’Amministrazione di attivare il servizio "entro il prossimo semestre", incentivando così la mobilità a zero emissioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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