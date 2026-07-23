due colonnine per la ricarica lavori a breve

Notizia in breve

Due colonnine di ricarica saranno installate a Cambiago entro breve, nell’ambito del “Progetto Polis”. L’intervento fa parte di un piano di Poste Italiane rivolto ai Comuni con meno di 15.000 abitanti, puntando a migliorare i servizi digitali e promuovere la sostenibilità ambientale. L’obiettivo è rafforzare l’infrastruttura locale con soluzioni di mobilità elettrica e innovazione digitale. I lavori sono previsti a breve, senza indicazioni precise sulla data di completamento.