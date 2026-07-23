droga in casa arrestato un 25enne

I carabinieri hanno arrestato un 25enne in seguito a una perquisizione nella sua abitazione. Durante l’operazione, sono stati trovati hashish, ketamina, bilancini di precisione e materiali per il confezionamento delle dosi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga e il materiale sono stati sequestrati.

Hashish, ketamina, bilancini di precisione e materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi. È il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Novafeltria che ha portato all’arresto di un 25enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è il risultato di un’indagine svolta dai militari della stazione di San Leo, che, con il supporto del cane antidroga fornito dalla Polizia Locale di Rimini, hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione in cui risiede il giovane, rinvenendo del materiale che ha di fatto confermato quelli che erano i loro sospetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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POZZALLO - COCAINA SOTTOVUOTO IN CASA, ARRESTATO 25ENNE

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