Arrestato a Gela un 25enne | sequestrati oltre 3 chili di droga nel centro storico
Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione nel centro storico di Gela, durante la quale sono stati sequestrati oltre tre chili di droga. In seguito a un blitz in un garage, è stato arrestato un uomo di 25 anni, che era già noto alle forze dell’ordine. L’indagine ha portato al sequestro di una significativa quantità di sostanze stupefacenti, e l’uomo è stato portato in caserma in attesa di ulteriori sviluppi.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz della polizia in un garage del centro storico. La polizia ha arrestato a Gela un uomo di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto durante un’attività di controllo condotta nel centro storico della città. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione all’interno di un garage apparentemente in stato di abbandono, ma protetto da un catenaccio e nella disponibilità del giovane arrestato. Droga nascosta in una valigia. Nel corso dell’ispezione, i poliziotti hanno rinvenuto una valigia contenente un ingente quantitativo di droga. In particolare sono stati sequestrati un chilo e novecento grammi di marijuana e un chilo e seicento grammi di hashish. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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