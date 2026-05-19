Arrestato a Gela un 25enne | sequestrati oltre 3 chili di droga nel centro storico

Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione nel centro storico di Gela, durante la quale sono stati sequestrati oltre tre chili di droga. In seguito a un blitz in un garage, è stato arrestato un uomo di 25 anni, che era già noto alle forze dell’ordine. L’indagine ha portato al sequestro di una significativa quantità di sostanze stupefacenti, e l’uomo è stato portato in caserma in attesa di ulteriori sviluppi.

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