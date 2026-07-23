Uno studio ha dimostrato che il gene Doublesex può ringiovanire il cervello di topi, facendoli apparire più giovani. Il gene, infatti, influisce su alcune funzioni cerebrali legate all’età, ma non ha effetti sugli esseri umani. La ricerca si è concentrata su modelli animali, senza applicazioni cliniche attuali. Nessuna evidenza indica che Doublesex possa invertire l’invecchiamento cerebrale negli esseri umani.

Doublesex! Con Doublesex potrete tornare giovani signore! Almeno il vostro cervello, signore! Come se aveste vent’anni! No, un attimo, non sono Wanna Marchi. Quella voglia, quella voglia di vivere, quella voglia che c’era allora chissà dov’è! No, questo è Vasco Rossi. Vi voglio piuttosto parlare di una scoperta scientifica, e purtroppo riguarda solo le api, l’ape più comune, l’ape domestica, Apis mellifera, nella quale la divisione del lavoro cambia con l’età: le operaie più giovani restano vicino alla regina, la nutrono e la puliscono, mentre crescendo passano alla cura delle larve, alla manutenzione e alla difesa dell’alveare, fino a... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Doublesex, il gene che fa tornare giovani. Ma non funziona sugli umani

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