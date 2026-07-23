Dossier Autonomia Il Nord incassa il sì E la Lega festeggia

La riforma sull’Autonomia differenziata riceve l’approvazione anche alla Camera, dopo il via libera al Senato. La legge riguarda quattro regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. La Lega festeggia questa approvazione, che riguarda le pre-intese per l’autonomia. Mentre nelle sale cinematografiche è in corso il successo di un film di Nolan, la discussione sulla riforma prosegue con questo passaggio parlamentare.

Mentre nelle sale dei nostri cinema spopola l’Odissea di Christopher Nolan, la riforma sull’ Autonomia differenziata, che al viaggio di Ulisse non ha nulla da invidiare, vede l’approvazione, dopo quella al Senato, anche alla Camera, sulle pre-intese per quattro regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Una vittoria, ancora non definitiva, che avvicina alla linea del traguardo l’unica grande riforma che l’esecutivo potrebbe riuscire a portare a termine dopo la sconfitta al referendum e lo stallo sul premierato. Grazie al via libera sugli schemi di intesa preliminare per maggiore Autonomia alle Regioni che l’hanno richiesta, si conclude il primo passaggio parlamentare della riforma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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