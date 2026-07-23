Due incendi sono scoppiati questa sera nelle zone di Montelupo e Scandicci, richiedendo l’intervento di numerose squadre di vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato aree di vegetazione, con operazioni in corso per contenerle e domarle. Sul posto sono arrivati diversi mezzi e volontari, mentre le squadre lavorano intensamente per evitare che il fuoco si propaghino ulteriormente. Nessun dettaglio sulle cause o eventuali persone coinvolte.

Firenze, 23 luglio 20’26 – Superlavoro per i vigili del fuoco che sono impegnati su più fronti per spegnere incendi che stanno attaccando al vegetazione in varie parti della provincia. In questo momento sono attivi due focolai, uno a Montelupo fiorentino e l’altro a Scandicci. Gli interventi . I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli e di San Casciano, stanno operando dalle 14.20 nel comune di Montelupo Fiorentino in via della Tinaia, per un vasto incendio di vegetazione lungo le sponde del fiume Arno. Sul posto inviate due squadre, un’autobotte e mezzi in supporto anche dal distaccamento di Firenze Ovest. Sul posto sono presenti anche dell'organizzazione Regionale dell'Aib della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Doppio incendio a Montelupo e Scandicci: superlavoro per i vigili del fuoco

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