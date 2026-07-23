Dopo tre anni, la muffa nell’abitazione di un anziano di 85 anni è ancora presente. L’uomo, residente in un alloggio comunale, riferisce che le macchie ritornano ogni volta che piove, nonostante un articolo pubblicato nel 2023. La situazione non è migliorata e l’anziano continua a convivere con il problema che si ripresenta periodicamente.

Pesaro, 23 luglio 2026 – Tre anni dopo, la muffa è ancora lì. Paolo Tebaldi, 85 anni, vive da oltre un quarto di secolo nell’alloggio comunale di via XI Febbrai o e denuncia che, dopo l’articolo pubblicato nel 2023, non è cambiato granché. Anzi, sostiene che la situazione sia peggiorata: intonaco che si stacca, soffitti nuovamente macchiati, infiltrazioni che tornano ogni volta che la pioggia si fa più intensa e mobili da spostare per evitare che vengano rovinati dall’acqua. “Mi hanno imbiancato una stanza, ma il lavoro sta già venendo giù. Il problema non è stato risolto”, racconta Tebaldi. Secondo l’anziano, l’origine delle infiltrazioni sarebbe nel terrazzo e nelle colonnine esterne dell’edificio, un palazzo che ha ormai più di un secolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo tre anni la stessa muffa, un 85enne racconta il suo dramma: “Quando piove tornano le macchie”

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