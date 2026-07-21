Zerocalcare ha affermato che il mondo è peggiorato da quando si è impegnato in politica e ha raccontato di dover affrontare la realtà. Ha aggiunto di spostarsi poco da Rebibbia, dove vive, e di aver notato che dopo alcuni giorni gli compaiono macchie sul volto. L'artista ha anche commentato di essere il primo a prendersi in giro, evidenziando il suo stile autoironico e il suo approccio autobiografico.

Timido, autobiografico, (auto)ironico: «Sono il primo a prendermi in giro», dice. Artista libero, fuori dal comune, ma ben radicato nel suo quartiere, a Rebibbia, a Roma, dal quale si sposta poco «dopo qualche giorno mi spuntano delle macchie sul volto», che ha saputo grazie a quel tratto geniale e leggero di abbracciare generazioni diverse, giovani e adulti. Ed è così che le tribù metropolitane, sociali, con lui hanno ritrovato un nuovo leader grafico e culturale, che nonostante il clamore, il successo, non si è mai sentito arrivato. Uno che alle interviste, ripete, preferisce passare le ore a firmare, disegnando, perché «in Francia, mi capitò di rimanere in fila per vedere un illustratore, senza riuscirci. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zerocalcare: «Il mondo, da quando faccio politica, è solo peggiorato. Devo fare i conti con la realtà. Da Rebibbia mi sposto poco, dopo qualche giorno mi spuntano le macchie sul volto»

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