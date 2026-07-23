Dopo sedici anni arriva finalmente il nuovo album di Melissa Auf Der Maur | svelati titolo tracklist e data di pubblicazione
Archiviate le speculazioni su una possibile reunion con le Hole, Melissa Auf der Maur annuncia il ritorno sulle scene musicali nuovo album. Si intitolerà Bass Womb Room: My ’90s 4-Track Demos x Field Recordings, il terzo lavoro in studio, seguito di Out Of Our Minds del 2010. I brani che compongono la tracklist provengono da demo inedite, registrate negli anni Novanta, realizzati mentre metteva una handycam sul suo amplificatore durante la sua permanenza negli Hole, così come durante tour con gli Smashing Pumpkins. L’album che sarà pubblicato il 4 settembre, ed al suo interno contiene anche otto nuovi intermezzi, tutti realizzati in concomitanza con la nuova mostra fotografica in programma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Melissa Auf Der Maur pubblicherà il libro fotografico “My 90s Rock Photographs”Il 8 settembre uscirà il libro fotografico “My 90s Rock Photographs” di Melissa Auf Der Maur.
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Si parla di: Un album di demo inediti (ma non solo) degli anni ’90 in arrivo per Melissa Auf Der Maur; MELISSA AUF DER MAUR: A SETTEMBRE ESCE UNA RACCOLTA DI DEMO INEDITI.