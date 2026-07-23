Il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si terrà in Puglia e attirerà molti protagonisti del calcio internazionale. La cerimonia si svolgerà nei prossimi giorni, con un’ampia presenza di calciatori e figure di spicco del mondo dello sport. La coppia, nota per la sua riservatezza, ha scelto un luogo esclusivo per il grande evento. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Roma, 23 luglio 2026 – Manca ormai pochissimo al matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante, una delle coppie più riservate del calcio italiano. Venerdì 24 luglio il capitano della Nazionale convolerà a nozze in Puglia con la compagna di una vita, scegliendo una delle location più esclusive della Valle d'Itria. Tra gli invitati circolano nomi del calibro di Lionel Messi, Erling Haaland e Pep Guardiola, mentre l'intera organizzazione è stata studiata per garantire il massimo della privacy. Una storia d'amore che dura da 10 anni. La relazione tra Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante è iniziata nel 2016, quando il portiere muoveva i primi passi nel Milan. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Donnarumma, nozze da Champions: in Puglia è atteso il gotha del calcio mondiale

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