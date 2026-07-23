Mercoledì 22 luglio è iniziata a Roma la campagna di sensibilizzazione promossa dai donatori Avis, intitolata «La gratuità ha il nostro volto». La iniziativa coinvolge volontari under 35 e mira a promuovere la donazione di sangue e plasma volontaria, anonima, periodica e gratuita, in linea con i principi del sistema trasfusionale italiano.

E' partita mercoledì 22 luglio da Roma la l'azione di volontariato dei donatori Avis con la campagna «La gratuità ha il nostro volto», per valorizzare la donazione di sangue e plasma volontaria, anonima, periodica e gratuita, principio fondante del sistema trasfusionale italiano. L'iniziativa punta rafforzare la fiducia nel sistema delle trasfusioni e nelle associazioni di volontariato e coinvolgere le nuove generazioni attraverso un linguaggio autentico e vicino ai giovani. Protagonisti della campagna non saranno testimonial o influencer, ma i giovani donatori Avis provenienti da tutta Italia. Una scelta che rispecchia la realtà associativa: circa 350 mila soci Avis, pari a quasi un terzo degli iscritti, hanno infatti meno di 35 anni e rappresentano il volto di una solidarietà concreta e quotidiana. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Donatori di sangue Avis, in campo i volontari under 35 per la campagna «La gratuità ha il nostro volto»

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