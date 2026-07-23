don angelo rubaconti torna a fiumicino

Don Angelo Rubaconti, 68 anni, è stato nominato parroco del santuario della Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino. È nato e cresciuto nella stessa località e torna a ricoprire questo ruolo dopo aver ricevuto l’ordinazione sacerdotale. La sua nomina è stata ufficializzata di recente.

Don Angelo Rubaconti, 68 anni, è il nuovo parroco del santuario della Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino, dove è nato e cresciuto. Ordinato prete l’8 maggio 1988, è stato parroco di Misano Adriatico e cappellano dell’ospedale Ceccarini di Riccione e negli ultimi anni è stato aiuto delle parrocchie di San Mauro, Savignano sul Rubicone, Castelvecchio, Cesare e Montalbano. Ha preso il posto di don Vittorio Mancini, 85 anni, che ha retto brillantemente il santuario per sette anni risanando il bilancio parrocchiale e ora è tornato nella sua amatissima pieve millenaria di San Giovanni in Compito a Savignano sul Rubicone e alla chiesa del Cesare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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