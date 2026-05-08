Una malattia genetica rara che rende la sua pelle molto fragile L' attore e modello ne ha parlato apertamente rivelando difficoltà e sfide quotidiane

Da iodonna.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attore e modello ha condiviso pubblicamente di soffrire di epidermolisi bollosa, una malattia genetica rara che provoca fragilità della pelle. Ha spiegato le sfide quotidiane legate alla condizione e le difficoltà nel gestire le lesioni e le ferite che si verificano frequentemente. La sua testimonianza ha portato l'attenzione su questa malattia, spesso poco conosciuta, e sulle problematiche di chi ne è colpito.

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U na malattia genetica rara, l’ epidermolisi bollosa, che rende la pelle estremamente fragile: è la condanna dei cosiddetti «bambini farfalla», pochi casi al mondo, tra cui il figlio dell’attore e modello Sergio Muniz, che insieme alla moglie Morena Firpo ha raccontato timori e sfide della vita accanto a Yari, cinque anni.  Le malattie cardio-cerebrovascolari prima causa di morte in Italia: l’importanza della diagnosi precoce X Leggi anche › Malattie rare, il diritto alle cure in primo piano: parte #UNIAMOleforze 2026 Sergio Muniz e Morena Firpo, tra dolore e forza. Ospite del programma People – Cambia il tuo punto di vista, la coppia si è soffermata sul dolore che la malattia del figlio ha inevitabilmente scatenato, ma non solo.🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Una malattia genetica rara, che rende la sua pelle molto fragile. L'attore e modello ne ha parlato apertamente, rivelando difficoltà e sfide quotidiane

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