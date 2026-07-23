Doccia gelata per Roggero | arriva la decisione del giudice

Il giudice ha respinto la richiesta di scarcerazione urgente presentata dalla difesa di un gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel 2021. La decisione mantiene l’uomo in carcere, nel carcere di Bollate. La richiesta era stata avanzata dall’avvocato, ma l’Ufficio di Sorveglianza di Torino ha confermato il rifiuto.

Mario Roggero resta detenuto nel carcere di Bollate. L’Ufficio di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta urgente presentata dalla difesa del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per la morte di due rapinatori e il ferimento di un terzo, dopo l’assalto avvenuto nella sua attività nel 2021. Il provvedimento segna un nuovo passaggio nella complessa vicenda giudiziaria che, fin dall’inizio, ha acceso un confronto pubblico molto acceso. Al centro del dibattito restano i limiti della legittima difesa, la ricostruzione dei fatti e la proporzionalità della pena inflitta. Mario Roggero, respinta la richiesta di differimento della pena. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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