Durante la notte di Capodanno 2020, una donna è caduta in una buca nel centro storico, riportando una lesione al ginocchio. Dopo diversi anni, un giudice ha stabilito che il Comune deve risarcire la donna con 25.000 euro. La vicenda si è conclusa con una condanna nei confronti dell’ente pubblico, a seguito di un procedimento legale avviato dopo l’incidente.

FIRENZE – Cade in una buca durante il Capodanno 2020, viene risarcimento da 25mila euro: si chiude con una condanna del Comune una vicenda iniziata nella notte tra il 31 dicembre 2019 e l’1 gennaio 2020, quando una donna cadde nel centro storico riportando una lesione al ginocchio. L’episodio avvenne poco dopo l’una. La donna, che all’epoca aveva 41 anni, stava camminando in via Porta Rossa, nei pressi di piazza Davanzati, nel cuore della città. In quei minuti le strade erano affollate da persone impegnate nei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Durante il tragitto perse l’equilibrio e cadde a terra dopo aver messo il piede su un dislivello della pavimentazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Inciampa in una buca durante la notte di Capodanno: dopo anni arriva la decisione del giudice

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