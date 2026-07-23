Dipendenti comunali più soldi in busta

Notizia in breve

Nei giorni scorsi, presso la sede di Aran, è stato firmato un accordo per il rinnovo del contratto dei dipendenti comunali. L’intesa riguarda circa 1,2 milioni di lavoratori delle amministrazioni locali. Il nuovo contratto prevede un aumento delle retribuzioni e miglioramenti nelle condizioni di lavoro. La firma segna la conclusione di un percorso negoziale durato mesi, con l’obiettivo di aggiornare le tabelle salariali e definire nuove norme contrattuali.