Dipendenti comunali più soldi in busta
Nei giorni scorsi, presso la sede di Aran, è stato firmato un accordo per il rinnovo del contratto dei dipendenti comunali. L’intesa riguarda circa 1,2 milioni di lavoratori delle amministrazioni locali. Il nuovo contratto prevede un aumento delle retribuzioni e miglioramenti nelle condizioni di lavoro. La firma segna la conclusione di un percorso negoziale durato mesi, con l’obiettivo di aggiornare le tabelle salariali e definire nuove norme contrattuali.
Nei giorni scorsi, presso la sede di Aran (Agenzia di rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni locali, traguardo atteso dai circa 1.200 dipendenti del comparto presenti in provincia di Sondrio. "Un rinnovo che fissa aumenti superiori all’inflazione prevista e contiene una innovativa clausola di salvaguardia a tutela dei salari in caso di aumenti improvvisi del costo della vita" osservano dalla Segreteria provinciale della Fp Cgil di Sondrio. "Un risultato storico - afferma Leonardo Puleri (foto), segretario generale della Fp Cgil Sondrio - che, per la prima volta, avvicina l’aumento contrattuale in modo importante a quello previsto per le funzioni centrali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Bonus 800 euro per i dipendenti pubblici: più soldi in busta paga
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