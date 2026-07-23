Diomandé vuole che il PSG si trasferisca ma le richieste dell’RB Lipsia rimangono un grosso ostacolo
Un giocatore desidera trasferirsi al PSG, considerandolo la sua prima scelta. Tuttavia, le richieste dell’attuale club, un team tedesco, continuano a rappresentare un ostacolo importante. Le trattative tra le parti non sono ancora concluse e rimangono in sospeso. La situazione resta incerta, con le parti coinvolte che non hanno ancora trovato un’intesa definitiva.
2026-07-23 15:56:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Sembrerebbe che. TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Il Paris Saint-Germain resta la destinazione preferita di Yan Diomandé, ma l’accordo con l’RB Lipsia è ancora lungi dall’essere raggiunto. Il 19enne attaccante della Costa d’Avorio, che la scorsa stagione ha segnato 13 gol e realizzato 10 assist in 36 presenze, è uno dei giovani talenti più apprezzati d’Europa. Secondo Bild, Liverpool, Arsenal, Real Madrid e Manchester City stanno monitorando il giovane, ma attualmente il PSG guida la corsa grazie alla voglia del giocatore di trasferirsi. Diomandé avrebbe già raggiunto un accordo di principio con i campioni di Francia per un contratto fino al 2031. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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Diomande aspetta il PSG: c'è già l'accordo, ma il Lipsia pone condizioni inaccettabiliIl Paris Saint-Germain resta la destinazione preferita di Yan Diomandé, ma la trattativa con il Lipsia è ancora lontana dalla conclusione. tuttomercatoweb.com
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