Un giocatore desidera trasferirsi al PSG, considerandolo la sua prima scelta. Tuttavia, le richieste dell’attuale club, un team tedesco, continuano a rappresentare un ostacolo importante. Le trattative tra le parti non sono ancora concluse e rimangono in sospeso. La situazione resta incerta, con le parti coinvolte che non hanno ancora trovato un’intesa definitiva.

2026-07-23 15:56:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Sembrerebbe che. TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Il Paris Saint-Germain resta la destinazione preferita di Yan Diomandé, ma l’accordo con l’RB Lipsia è ancora lungi dall’essere raggiunto. Il 19enne attaccante della Costa d’Avorio, che la scorsa stagione ha segnato 13 gol e realizzato 10 assist in 36 presenze, è uno dei giovani talenti più apprezzati d’Europa. Secondo Bild, Liverpool, Arsenal, Real Madrid e Manchester City stanno monitorando il giovane, ma attualmente il PSG guida la corsa grazie alla voglia del giocatore di trasferirsi. Diomandé avrebbe già raggiunto un accordo di principio con i campioni di Francia per un contratto fino al 2031. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Diomandé vuole che il PSG si trasferisca, ma le richieste dell’RB Lipsia rimangono un grosso ostacolo

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