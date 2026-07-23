Dinosaurs Experience a Baia Domizia un’estate con i giganti del Mesozoico
A Baia Domizia è stata inaugurata una mostra dedicata ai dinosauri, intitolata “Dinosaurs Experience”. L’evento si svolge durante l’estate e presenta replica di giganti del Mesozoico, combinando elementi di tecnologia e ricostruzioni preistoriche. La mostra è aperta al pubblico e mira a coinvolgere sia adulti che bambini, offrendo un’immersione nel mondo dei dinosauri attraverso esposizioni e installazioni interattive.
BAIA DOMIZIA (CE) – Quando il fascino della preistoria incontra la meraviglia della tecnologia, nasce un’esperienza capace di accendere l’immaginazione di adulti e bambini. È con questo spirito che Baia Domizia accoglie “Dinosaurs Experience”, l’esposizione itinerante dedicata ai giganti del Mesozoico, inaugurata nella suggestiva cornice della Pineta dei Pini, alle spalle dell’Arena dei Pini in via Fontanavecchia. Realizzata in collaborazione con il Comune di Cellole e con il sindaco Guido Di Leone, la mostra resterà aperta ogni giorno, dalle 17 alle 24, fino al prossimo 23 agosto. Non si tratta di una semplice esposizione, ma di un percorso... 🔗 Leggi su Primacampania.it
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Dal 17 al 23 agosto a Baia Domizia arrivano dinosauri e supereroi: prende il via l’evento Dinosaurs Experience e Super Heroes che trasformerà la Pineta dei Pini, alle spalle dell’Arena dei Pini, in un magico villaggio abitato dai giganti della preistoria e dai per facebook
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