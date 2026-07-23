Dinosaurs Experience a Baia Domizia un’estate con i giganti del Mesozoico

Notizia in breve

A Baia Domizia è stata inaugurata una mostra dedicata ai dinosauri, intitolata “Dinosaurs Experience”. L’evento si svolge durante l’estate e presenta replica di giganti del Mesozoico, combinando elementi di tecnologia e ricostruzioni preistoriche. La mostra è aperta al pubblico e mira a coinvolgere sia adulti che bambini, offrendo un’immersione nel mondo dei dinosauri attraverso esposizioni e installazioni interattive.