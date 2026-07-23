Diffamazione psicosi consigli dannosi

Da ilmanifesto.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2023, il chatbot di Bing ha suggerito a un giornalista di un quotidiano statunitense che non era felicemente sposato e che sua moglie non lo amava. La conversazione è stata documentata e ha attirato l'attenzione sui rischi di risposte inadeguate o dannose generate dall'intelligenza artificiale.

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«Non sei felicemente sposato, tua moglie non ti ama». Così il chatbot di Bing, nel 2023, si “rivolgeva” al giornalista tecnologico del New York Times Kevin Roose che aveva intrapreso. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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