Dieta pilates taekwondo e meme virali | i segreti della star del basket Usa Sophie Cunningham

Lunedì 22 giugno a Indianapolis, durante una partita di WNBA tra Indiana Fever e Phoenix Mercury, si è verificato un alterco tra Caitlin Clark e DeWanna Bonner nel quarto quarto. La partita si è svolta nel rispetto del calendario regolare del campionato. La sfida ha visto coinvolgimenti tra le due giocatrici, senza ulteriori dettagli sui motivi dell'incidente. La gara è proseguita senza interruzioni significative e si è conclusa con i risultati previsti dalla stagione.

Lunedì 22 giugno, Indianapolis. Le Indiana Fever sfidano le Phoenix Mercury nel match di regular season di Wnba e, all'alba del quarto periodo, scoppia un battibecco tra la stella Caitlin Clark e DeWanna Bonner. Sophie Cunningham prende subito le difese di Caitlin, sua compagna, e si scontra con Bonner. La giocatrice di Phoenix le punta il dito addosso e Cunningham replica, impassibile, rimanendo con il dito puntato verso la furiosa Bonner per ben ventidue secondi. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, diventando da subito oggetto di meme su ogni piattaforma social. A cavalcare l’onda dei video virali è stata la stessa Cunningham sui suoi profili: già seguitissima, ad un mese da quella partita i follower su Instagram di Cunningham sono passati da poco più di un milione e mezzo a 2,6 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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