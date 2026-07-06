Come Sophie Cunningham è diventata un idolo della destra

Da ultimouomo.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 22 giugno, al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, durante la partita tra Indiana Fever e Phoenix Mercury, Caitlin Clark e DeWanna Bonner si sono scontrate per una posizione. A circa due minuti dall’inizio del quarto periodo, gli arbitri hanno fermato il gioco. Da quel momento, si è scatenata una forte tensione tra le due giocatrici, che ha portato a un acceso scambio di parole e a qualche spinta.

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Lunedì 22 giugno, al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, si gioca il match di regular season tra le Indiana Fever e le Phoenix Mercury. A poco più di due minuti dall’inizio del quarto periodo, Caitlin Clark e DeWanna Bonner si scontrano per prendere posizione: la terna arbitrale ferma il gioco e da quel momento la tensione esplode. Clark e Bonner iniziano a battibeccare e le compagne di squadra intervengono per calmare gli animi. Bonner in particolare si ritrova a confrontarsi con Sophie Cunningham, numero otto delle Indiana Fever, e la indica con fare accusatorio. Cunningham risponde con lo stesso gesto e le punta a sua volta il dito contro, senza dire una parola, per ben ventidue secondi. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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