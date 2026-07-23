Quattro turisti hanno ricevuto un premio per aver trascorso 22 anni consecutivi a Cervia. Sono stati accolti dall’assessore comunale in Municipio, insieme ad altri membri della comunità. Tra loro ci sono due coppie e una persona presentata da due diversi hotel, Santa Maria e Rosengarden. In totale, dieci turisti sono stati premiati per la loro fedeltà alla località nel corso degli anni.

Fedelissimi e senza tempo. Tantissimi i nuovi ’ Amici di Cervia ’ che sono stati accolti ieri in Municipio dall’assessore Samuele De Luca. A ricevere il premio sono stati, con 22 anni di villeggiatura, Paolo Palmerini e Ermanna Palmieri, Antonio e Ester Diritti, presentati dall’hotel Santa Maria e Anna Robol presentata dall’hotel Rosengarden. Con 21 anni di ’matrimonio’ sono statepremiate Maria Gabriella Loro e Natalina Vanzo presentate dall’Hotel Santa Maria; 19 anni per Silvia Robol presentata dall’hotel Rosengarden; 18 anni per Franco e Annalisa Guitti e Mirella Maggiolo, presentati dall’hotel Santa Maria; 18 anni anche per Chiara, Giulia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Amici.

© Ilrestodelcarlino.it - Dieci turisti fedelissimi. Premiati gli ’Amici di Cervia’. Per quattro l’amore ha 22 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I dieci anni di CinemaSuono ‘Penguin’ e gli altri a CerviaIl festival CinemaSuono ‘Penguin’ festeggia dieci anni con cinque serate nel piazzale dei Salinari, a Cervia.

Da 50 anni scelgono Rimini per le vacanze: premiata una coppia di turisti fedelissimiUna coppia di turisti ha trascorso 50 estati consecutive sulla spiaggia di Rimini.