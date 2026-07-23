Dieci turisti fedelissimi Premiati gli ’Amici di Cervia’ Per quattro l’amore ha 22 anni
Quattro turisti hanno ricevuto un premio per aver trascorso 22 anni consecutivi a Cervia. Sono stati accolti dall’assessore comunale in Municipio, insieme ad altri membri della comunità. Tra loro ci sono due coppie e una persona presentata da due diversi hotel, Santa Maria e Rosengarden. In totale, dieci turisti sono stati premiati per la loro fedeltà alla località nel corso degli anni.
Fedelissimi e senza tempo. Tantissimi i nuovi ’ Amici di Cervia ’ che sono stati accolti ieri in Municipio dall’assessore Samuele De Luca. A ricevere il premio sono stati, con 22 anni di villeggiatura, Paolo Palmerini e Ermanna Palmieri, Antonio e Ester Diritti, presentati dall’hotel Santa Maria e Anna Robol presentata dall’hotel Rosengarden. Con 21 anni di ’matrimonio’ sono statepremiate Maria Gabriella Loro e Natalina Vanzo presentate dall’Hotel Santa Maria; 19 anni per Silvia Robol presentata dall’hotel Rosengarden; 18 anni per Franco e Annalisa Guitti e Mirella Maggiolo, presentati dall’hotel Santa Maria; 18 anni anche per Chiara, Giulia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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