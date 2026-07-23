Domani a Napoli arriveranno dieci giovani libanesi, tra ragazzi e ragazze, provenienti dal Libano, per partecipare a un campo scout. L’evento è organizzato dall’Arciconfraternita dei Pellegrini, in collaborazione con il Pio Monte della Misericordia e il Masci Napoli 2. I partecipanti sono in fuga dalla guerra e arriveranno per prendere parte all’attività.

Arriveranno domani a Napoli per un campo scout dieci tra ragazzi e ragazze libanesi grazie a un’iniziativa promossa dall’Arciconfraternita dei Pellegrini con il Pio Monte della Misericordia e il Masci Napoli 2. I giovani, di età compresa tra i dieci e i quattordici anni, sono giovanissimi scout maroniti, membri della più grande comunità cristiana del Libano, e sono stati scelti tra le famiglie cristiane povere e sfollate per la guerra delle diocesi di Antelias e Beirut. Dopo un passaggio alla Curia di Napoli per essere accolti dal vicario generale, monsignor Gennaro Matino, saranno il Pio Monte della Misericordia (in Via dei Tribunali 253) con la sovrintendente Fabrizia Paternò, il primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini Giovanni Cacace e con il magistrato Antonio Di Marco del gruppo scout adulti del Masci Napoli 2. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Dieci ragazze e ragazzi libanesi in fuga dalla guerra giungono a Napoli per un campo scout

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