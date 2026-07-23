La polizia ha presentato una denuncia contro Matteo Lepore, accusandolo di essere stato trattato come carne da macello. La questione nasce nel contesto della nuova legge elettorale, che impone al centrosinistra di scegliere un candidato premier. Tra le proposte, si suggerisce di indicare Lepore come candidato ideale. La denuncia non specifica ulteriori dettagli sulla natura delle accuse o sui motivi del trattamento riservato.

Considerato che con la nuova legge elettorale il centrosinistra avrà il problema di indicare il candidato premier, suggeriamo la soluzione perfetta: Matteo Lepore. Il sindaco Pd di Bologna incarna tutti i pregi dell’attuale opposizione: spregiudicata strumentalizzazione delle piazze che immancabilmente le si ritorcono contro, vicinanza ai gruppi violenti, incompetenza totale dal punto di vista della gestione della sicurezza, e poi fuga dalle responsabilità dei guai provocati.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Denuncia della polizia contro Lepore. «Trattati come carne da macello»

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