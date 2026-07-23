Demanio abitativo il Consiglio di Fiumicino approva all’unanimità l’Ordine del Giorno Baccini | Primo atto di responsabilità politica nell’interesse pubblico
Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato all’unanimità un Ordine del Giorno sul demanio marittimo ad uso abitativo. La decisione rappresenta un passo importante verso una soluzione stabile e giuridicamente sostenibile per molte famiglie del territorio. Il sindaco ha definito l’atto come il primo passo di responsabilità politica nell’interesse pubblico. La delibera riguarda una questione che interessa numerose persone nella zona.
Fiumicino, 23 luglio 2026 – Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno sul demanio marittimo ad uso abitativo, compiendo un passo importante verso una soluzione stabile e giuridicamente sostenibile di una vicenda che coinvolge numerose famiglie del nostro territorio. L’approvazione unanime rappresenta il primo vero atto di assunzione di responsabilità politica sul principio dell’interesse pubblico, riconoscendo la necessità di garantire continuità alle concessioni nelle more dell’atteso riordino normativo della materia. L’Ordine del Giorno afferma un principio fondamentale: la continuità delle... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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