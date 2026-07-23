Demanio abitativo il Consiglio di Fiumicino approva all’unanimità l’Ordine del Giorno Baccini | Primo atto di responsabilità politica nell’interesse pubblico

Notizia in breve

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato all’unanimità un Ordine del Giorno sul demanio marittimo ad uso abitativo. La decisione rappresenta un passo importante verso una soluzione stabile e giuridicamente sostenibile per molte famiglie del territorio. Il sindaco ha definito l’atto come il primo passo di responsabilità politica nell’interesse pubblico. La delibera riguarda una questione che interessa numerose persone nella zona.