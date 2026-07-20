Fiumicino il Consiglio approva all’unanimità la mozione per le aree camper

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato all’unanimità una mozione per la creazione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan. La decisione riguarda la realizzazione di spazi comunali dedicati alle aree camper, con l’obiettivo di favorire la sosta temporanea. La delibera è stata approvata durante l’ultima seduta consiliare. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sulle modalità di gestione delle aree.

Fiumicino, 20 luglio 2026 – Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato all’unanimità una mozione per la realizzazione di aree comunali attrezzate destinate alla sosta temporanea degli autocaravan. Il documento, presentato inizialmente da Forza Italia, è stato successivamente trasformato in una mozione d’aula condivisa da tutti i gruppi consiliari. L’atto impegna l’Amministrazione a individuare aree di proprietà comunale idonee, dando priorità alle località sottoposte alla maggiore pressione turistica. L’obiettivo è regolamentare il flusso dei camper, contrastare la sosta irregolare, tutelare le zone naturalistiche del litorale e sostenere il commercio locale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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