Delfini tra Civitavecchia e Ostia | la scoperta dei ricercatori

Da ilfaroonline.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella mattinata del 23 luglio 2026, ricercatori hanno individuato un gruppo di delfini tra le acque di Civitavecchia e Ostia. Le attività di studio sulla fauna marina nella zona sono riprese questa estate, con osservazioni dirette di esemplari che nuotano vicino alla costa. Non sono stati segnalati interventi o incidenti legati alla presenza dei delfini. La scoperta si inserisce nelle consuete ricerche stagionali sulla biodiversità marina della regione.

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Civitavecchia, 23 luglio 2026 — Anche questa estate sono riprese le attività di ricerca sulla fauna marina nelle acque costiere del Lazio settentrionale. L’Accademia del Leviatano APS – Ente per lo studio e conservazione dei Mammiferi Marini – rinnova il proprio impegno sul territorio con il progetto S EAVITAVECCHIA – Delfini del circonDario. L’iniziativa, avviata nel 2024 in memoria del Prof. Dario Angeletti, mira ad approfondire la conoscenza e la protezione dei tursiopi (Tursiops truncatus) che frequentano abitualmente le acque costiere tra Santa Marinella e Tarquinia, grazie alla tecnica della foto-identificazione, un metodo non invasivo fondamentale per lo studio dei cetacei. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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