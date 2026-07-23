del genio boccia il 4 3 3 e chiude al rilancio di lindstrom

Notizia in breve

Durante la prima amichevole stagionale, il Napoli ha perso contro l’Arezzo. L’allenatore ha deciso di abbandonare il modulo 4-3-3 e non ha mostrato interesse a rilanciare il giocatore Lindstrom. La partita ha evidenziato alcune scelte tattiche e ha sottolineato l’importanza di rafforzare la rosa. La sconfitta non ha modificato le valutazioni sulla necessità di interventi di mercato.