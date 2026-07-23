Del Genio boccia il 4-3-3 e chiude al rilancio di Lindstrom
Durante la prima amichevole stagionale, il Napoli ha perso contro l’Arezzo. L’allenatore ha deciso di abbandonare il modulo 4-3-3 e non ha mostrato interesse a rilanciare il giocatore Lindstrom. La partita ha evidenziato alcune scelte tattiche e ha sottolineato l’importanza di rafforzare la rosa. La sconfitta non ha modificato le valutazioni sulla necessità di interventi di mercato.
La prima amichevole del Napoli ha lasciato diversi spunti di riflessione. La sconfitta contro l’Arezzo non cambia le valutazioni sulla necessità di completare la rosa. Il mercato, secondo Paolo Del Genio, dovrà infatti portare ancora cinque o sei rinforzi. Il giornalista ha precisato che questa convinzione non nasce dal risultato maturato nel test in Val di Sole. La squadra deve ancora recuperare numerosi nazionali. Restano però alcune lacune da colmare prima dell’inizio degli impegni ufficiali. Intervenuto nel corso di “Ne Parliamo da Dimaro” su Canale 8, Del Genio ha spiegato: “Mancano molti nazionali, senza pensare al mercato, e credo 56 acquisti, resto su questa mia idea, non per questa sconfitta. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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