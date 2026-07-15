Benevento rinasce il Teatro San Marco | Mastella chiude al rilancio del Massimo

Il Teatro San Marco di Benevento sta per riaprire dopo un periodo di chiusura, durante il quale ha funzionato come sala cinematografica, teatro e sede di eventi pubblici. La struttura si trova in via Arco Traiano e ha subito un'interruzione delle attività, lasciando la comunità senza un luogo di ritrovo culturale. La riapertura segna una ripresa per questo spazio pubblico, che aveva cessato le sue attività precedentemente. Nel frattempo, il rilancio del Teatro Massimo è stato bloccato da un provvedimento di chiusura.

Tempo di lettura: 4 minuti Il San Marco rinasce. Nuova linfa vitale sta per attraversare il corpo della struttura di via Arco Traiano che è stata sala per proiezioni cinematografiche, ma anche teatro e location per convegni e manifestazioni fino ad uno stop che ha privato la cittadinanza di un importante spazio pubblico. La rinascita del San Marco non consiste solo in un progetto di ristrutturazione edilizia, ma anche finalizzato a ridare uno spazio culturale alla città. Il programma è stato illustrato questa mattina con l’inaugurazione del nuovo San Marco prevista per il prossimo mese di novembre. L’intervento, realizzato dalla società... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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