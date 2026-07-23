Durante un dibattito, un uomo ha chiesto a una donna perché non avesse figli o figlie e se le mancasse l’essere madre. La domanda è stata rivolta in un contesto pubblico, non privato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle risposte o sulle conseguenze di questa domanda. La conversazione si è svolta nel corso di un confronto tra due figure pubbliche.

Un uomo domanda ad una donna perché non abbia figlie o figli, e se le manchi l’ essere madre. Una domanda legittima, che però non è posta in una conversazione privata. Siamo in un dibattito pubblico, alla presentazione di un libro di cronaca sociale e l’interpellata è l’autrice, che è anche conduttrice televisiva, giornalista, donna affermata e autorevole. Anche l’uomo è un volto noto e famoso. Si tratta di Francesca Fagnani e di Gigi Marzullo, il video dello scambio è qui. Fagnani replica che la domanda non è corretta al giorno d’oggi, che non la farebbe mai ad un’altra donna ma che comunque per gentilezza risponderà. Non è madre, ma, sostiene: “Penso che la maternità si esplica in mille modi diversi: con gli amici, con la famiglia, con la protezione, con i cani”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Del dibattito Fagnani-Marzullo due elementi fondamentali sono andati persi

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