Deep Water – Incubo dagli abissi la recensione | un disaster movie spettacolare che affonda quando arrivano gli squali
Un gruppo di persone rimane intrappolato in mare aperto, circondato da squali. Durante la fuga, le vittime vengono attaccate e uccise da predatori marini. La scena si svolge in un ambiente isolato, con il pericolo imminente rappresentato dagli squali che nuotano nelle vicinanze. La pellicola mostra le vittime cercare di sopravvivere mentre vengono prese di mira dagli squali, che emergono dall’acqua in più punti.
Il cinema sugli squali continua a sopravvivere grazie a una formula tanto semplice quanto resistente: isolare un gruppo di persone in mezzo all’acqua e trasformare ogni movimento sotto la superficie in una possibile minaccia. Dopo decenni di imitazioni de Lo squalo, però, non basta più mostrare una pinna e qualche vittima trascinata negli abissi. Film come Open Water, Paradise Beach – Dentro l’incubo, Under Paris o persino operazioni volutamente assurde come Sharknado hanno dimostrato che, per distinguersi, è necessario almeno trovare una prospettiva riconoscibile. Deep Water – Incubo dagli abissi tenta di farlo unendo due generi già molto codificati: il disaster movie aereo e lo shark movie. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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Deep Water: Incubo dagli abissi | Spot 20 | dal 23 luglio
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Oggi giovedì 23 luglio 2026 nelle nostre sale, il nuovo film Deep Water – Incubo Dagli Abissi Multisala Modena: - Odissea 17.00 e 21.00 - Odissea in lingua originale con sottotitoli in italiano 19.30 - Toy Story 5 17.00 - Deep Water – Incubo Dagli Abissi 19.15 e facebook
Buongiorno, dal 23 luglio DEEP WATER – INCUBO DAGLI ABISSI – TERAPIA DI FAMIGLIA – BLUE (V.M. 14) – proseguono le proiezioni di ODISSEA (anche in lingua originale con sottotitoli), MINIONS & MONSTER, TOY STORY 5. x.com
Deep Water - Incubo dagli abissi a Massa CarraraProgrammazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Massa Carrara (Massa Carrara). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia ... mymovies.it
Deep Water - Incubo dagli abissi, recensione: Aaron Eckhart e Ben Kingsley contro gli squaliDisastro aereo, squali e tanti sentimenti per Renny Harlin, che con Deep Water ci riporta a un cinema dal sapore degli anni '90. Che però funziona. movieplayer.it