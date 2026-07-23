Deep Water – Incubo dagli abissi la recensione | un disaster movie spettacolare che affonda quando arrivano gli squali

Il cinema sugli squali continua a sopravvivere grazie a una formula tanto semplice quanto resistente: isolare un gruppo di persone in mezzo all’acqua e trasformare ogni movimento sotto la superficie in una possibile minaccia. Dopo decenni di imitazioni de Lo squalo, però, non basta più mostrare una pinna e qualche vittima trascinata negli abissi. Film come Open Water, Paradise Beach – Dentro l’incubo, Under Paris o persino operazioni volutamente assurde come Sharknado hanno dimostrato che, per distinguersi, è necessario almeno trovare una prospettiva riconoscibile. Deep Water – Incubo dagli abissi tenta di farlo unendo due generi già molto codificati: il disaster movie aereo e lo shark movie. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Deep Water: Incubo dagli abissi | Spot 20 | dal 23 luglio

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Buongiorno, dal 23 luglio DEEP WATER – INCUBO DAGLI ABISSI – TERAPIA DI FAMIGLIA – BLUE (V.M. 14) – proseguono le proiezioni di ODISSEA (anche in lingua originale con sottotitoli), MINIONS & MONSTER, TOY STORY 5. x.com

Deep Water - Incubo dagli abissi a Massa CarraraProgrammazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Massa Carrara (Massa Carrara). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia ... mymovies.it

Deep Water - Incubo dagli abissi, recensione: Aaron Eckhart e Ben Kingsley contro gli squaliDisastro aereo, squali e tanti sentimenti per Renny Harlin, che con Deep Water ci riporta a un cinema dal sapore degli anni '90. Che però funziona. movieplayer.it