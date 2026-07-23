Deep Water e altri modi di rovinarvi le vacanze
Un film che presenta un disastro aereo finito in mare e l’arrivo degli squali ha ottenuto un grande successo tra gli spettatori. La pellicola mescola elementi di suspense e azione, ambientata in un contesto marittimo, con scene di lotta per la sopravvivenza. La storia si concentra su un gruppo di persone intrappolate in acqua, affrontando attacchi di squali e difficoltà di salvataggio. La produzione ha riscosso popolarità grazie alla combinazione di tensione e scenari naturali.
Meglio di un film su un disastro aereo c’è solo un film su un disastro aereo che finisce in mare e poi arrivano gli squali! Meglio di un film su un disastro aereo c’è solo un film su un disastro aereo che si conclude in mare e poi arrivano gli squali! Si tratta di Deep Water, uno dei film di cui parliamo questa settimana, che porta al cinema, oltre agli squali, tantissime storie e personaggi incredibili. Parliamo anche di Terapia di famiglia, una commedia francese che sembra pronta per il remake italiano, e raccontiamo come ha fatto il cinema cinese a raggiungere quello americano. Come hanno fatto i popcorn a sconfiggere gli altri snack e... 🔗 Leggi su Ilpost.it
New York Meet Cute | ROMANTIC COMEDY | Full Movie in English
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Buongiorno, dal 23 luglio DEEP WATER – INCUBO DAGLI ABISSI – TERAPIA DI FAMIGLIA – BLUE (V.M. 14) – proseguono le proiezioni di ODISSEA (anche in lingua originale con sottotitoli), MINIONS & MONSTER, TOY STORY 5. x.com
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