al cinema arriva deep water

Notizia in breve

Il film “Deep Water”, diretto da Renny Harlin, sarà in sala dal 23 luglio. La produzione è stata annunciata recentemente e l’uscita è prevista per questa data. La pellicola sarà distribuita nelle sale cinematografiche e la promozione è stata avviata tramite vari canali. La durata e il cast non sono stati ancora comunicati. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o sul budget del film.