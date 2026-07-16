Al cinema arriva Deep Water
Il film “Deep Water”, diretto da Renny Harlin, sarà in sala dal 23 luglio. La produzione è stata annunciata recentemente e l’uscita è prevista per questa data. La pellicola sarà distribuita nelle sale cinematografiche e la promozione è stata avviata tramite vari canali. La durata e il cast non sono stati ancora comunicati. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o sul budget del film.
Arriva al cinema “Deep Water”, il nuovo film di Renny Harlin in uscita il 23 luglio. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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