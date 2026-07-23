Deckscape L’Accademia della Magia – Chi non ha mai sognato, almeno una volta nella vita, di ricevere una lettera misteriosa, varcare le porte di un’antica scuola di magia e iniziare un percorso fatto di incantesimi, pozioni e strani esperimenti? Il mondo della magia ha sempre avuto un fascino particolare, perché riesce a unire meraviglia e mistero, facendoci tornare bambini con la voglia di scoprire cosa si nasconde dietro una porta chiusa o dentro un vecchio libro impolverato. Proprio su questa sensazione punta Deckscape L’Accademia della Magia, nuovo capitolo della fortunata serie di escape room tascabili ideata da Martino Chiacchiera e Silvano Sorrentino, pubblicata in Italia da dV Giochi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Deckscape L’Accademia della Magia: diventare maghi sarà tutt’altro che semplice

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