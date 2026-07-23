Davvero il Napoli pensa di affrontare la stagione con questa difesa?

La difesa del Napoli ha mostrato segnali di preoccupazione durante la partita contro l’Arezzo. La fase difensiva è stata al centro dell’attenzione per le difficoltà riscontrate in campo. La prestazione ha sollevato dubbi sulla solidità del reparto difensivo in vista della stagione. Non sono stati forniti dettagli specifici sui singoli errori, ma l’impressione generale è di una certa inquietudine tra gli addetti ai lavori.

Inquietudine per la difesa del Napoli. La fase difensiva del Napoli contro l’Arezzo ha destato più di qualche preoccupazione. Diciamo anche inquietudine. È vero che si è trattato della prima amichevole ma il Napoli ha subito tre gol che definire imbarazzanti è poco. Una squadra di Serie A, sia pure alla prima uscita, non può mai subire quei gol. Sul primo la colpa viene data a Meret ma Cerri salta indisturbato in area come se la squadra di Allegri non avesse difensori centrali. Idem sul secondo: il Napoli lascia una voragine in mezzo all’area su calcio d’angolo ed è lentissimo anche sulla respinta di Milinkovic; il terzo è un pasticcio difensivo da Oggi le comiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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