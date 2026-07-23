Oltre 12.000 chili di fieno sono stati distribuiti agli allevatori colpiti da danni causati dalla fauna selvatica nella provincia di Como. La consegna è avvenuta all’alba, con un convoglio di mezzi che ha attraversato la zona per portare aiuto agli agricoltori del Porlezzese. La solidarietà tra gli allevatori si è manifestata con questa iniziativa, volta a sostenere chi ha subito perdite a causa degli attacchi dei cervi.

Oltre 12mila chili di fieno hanno attraversato all’alba la provincia di Como ieri mattina, per raggiungere gli allevatori del Porlezzese messi in difficoltà dai danni provocati dalla fauna selvatica. Una carovana solidale partita da Alzate Brianza alle 4, e arrivata a Carlazzo, dove il foraggio è stato consegnato alle aziende che si sono ritrovate con prati e raccolti compromessi dalle continue incursioni degli animali selvatici. L’iniziativa è stata promossa da Coldiretti Como Lecco grazie alla disponibilità degli agricoltori della pianura, che hanno donato il fieno e organizzato il trasporto verso la montagna. Alla carovana hanno partecipato il presidente di Coldiretti Como Lecco, Fortunato Trezzi, il direttore Luciano Salvadori, e una rappresentanza delle imprese agricole coinvolte nella raccolta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Danni provocati dai cervi. Arrivano 12 tonnellate di fieno. Solidarietà fra agricoltori

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