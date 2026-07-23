Danilo lo spavaldo che ha perso il sorriso quando ha scoperto la gelosia a Temptation Island

Notizia in breve

Durante la trasmissione, Danilo ha assistito al primo video della compagna, che lo ha profondamente colpito e gli ha fatto perdere il sorriso. La reazione è stata immediata e visibile, segnando un cambiamento nel suo atteggiamento. La scena è stata trasmessa in diretta, mostrando la sua reazione al video. La sua espressione si è mutata dopo aver visto le immagini, evidenziando un momento di forte impatto emotivo.