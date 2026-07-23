Danilo lo spavaldo che ha perso il sorriso quando ha scoperto la gelosia a Temptation Island

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la trasmissione, Danilo ha assistito al primo video della compagna, che lo ha profondamente colpito e gli ha fatto perdere il sorriso. La reazione è stata immediata e visibile, segnando un cambiamento nel suo atteggiamento. La scena è stata trasmessa in diretta, mostrando la sua reazione al video. La sua espressione si è mutata dopo aver visto le immagini, evidenziando un momento di forte impatto emotivo.

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Dopo aver fatto patire tutte le pene a Francesca, Danilo vede il primo video della compagna che lo stravolge e perde il suo proverbiale sorriso. Una metamorfosi improvvisa che, a suo modo, è simbolo del programma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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