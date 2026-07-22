Chi è Marco Fatata il tentatore di Francesca a Temptation Island che ha fatto infuriare Danilo

Da dilei.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marco Fatata è il tentatore che ha suscitato una crisi emotiva tra i partecipanti a Temptation Island. Si è avvicinato a Francesca, provocando una reazione di pianto da parte di Danilo, il suo partner. Fatata è uno dei single più noti del programma televisivo. La sua presenza ha generato tensioni tra i partecipanti. La sua identità è stata resa nota durante la trasmissione, attirando l’attenzione del pubblico.

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Si chiama Marco Fatata il tentatore che si avvicinato, a sorpresa, a Francesca, provocando una crisi di pianto a Danilo e diventando uno dei single più famosi di Temptation Island. Marco Fatata, il tentatore che ha stregato Francesca a Temptation Island. Fisico scolpito, ma anche timidezza e uno splendido sorriso, Marco Fatata è balzato improvvisamente in cima alla lista dei tentatori più amati di Temptation Island. Merito della sua capacità di avvicinarsi in modo educato e dolce a Francesca, la concorrente entrata nello show condotto da Filippo Bisciglia insieme al fidanzato Danilo. Visibilmente provata dall’ennesimo video del compagno con la single Giulia, Francesca era in giardino a riflettere ed è allora che Marco Fatata ha fatto la sua comparsa di fronte alle telecamere. 🔗 Leggi su Dilei.it

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