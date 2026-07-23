Dalle 21 sciopero dei treni attive le fasce di garanzia

Da ecodibergamo.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dalle 21 di giovedì scattano le 24 ore di sciopero dei treni. Le fasce di garanzia sono dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21 della sera. Durante questo periodo, i servizi ferroviari saranno ridotti o sospesi, con possibili cancellazioni e ritardi. La mobilitazione si concluderà alle 21 di venerdì 24 luglio.

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LA MOBILITAZIONE. Durerà 24 ore, fino alle 21 di venerdì 24 luglio. Fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Altri disagi in vista per chi si muove in treno. Dalle ore 21 di oggi (giovedì 23 luglio) alle 20,59 di domani (venerdì 24 luglio), i sindacati Cub Trasporti e Sgb hanno indetto uno sciopero nazionale con ripercussioni anche su scala regionale. Come specifica Trenord, quest’oggi (giovedì 23) viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e con arrivo alla destinazione finale entro le 22, mentre domani (venerdì 24) ci saranno delle fasce di garanzia negli orari 6-9 e 18-21 (la lista dei treni garantiti è sul sito www. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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