Dalle 21 di giovedì scattano le 24 ore di sciopero dei treni. Le fasce di garanzia sono dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21 della sera. Durante questo periodo, i servizi ferroviari saranno ridotti o sospesi, con possibili cancellazioni e ritardi. La mobilitazione si concluderà alle 21 di venerdì 24 luglio.

LA MOBILITAZIONE. Durerà 24 ore, fino alle 21 di venerdì 24 luglio. Fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Altri disagi in vista per chi si muove in treno. Dalle ore 21 di oggi (giovedì 23 luglio) alle 20,59 di domani (venerdì 24 luglio), i sindacati Cub Trasporti e Sgb hanno indetto uno sciopero nazionale con ripercussioni anche su scala regionale. Come specifica Trenord, quest’oggi (giovedì 23) viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e con arrivo alla destinazione finale entro le 22, mentre domani (venerdì 24) ci saranno delle fasce di garanzia negli orari 6-9 e 18-21 (la lista dei treni garantiti è sul sito www. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Ecodibergamo.it - Dalle 21 sciopero dei treni, attive le fasce di garanzia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Febbraio 2026, sciopero trasporti: orari e date di metro, treni e voli

Notizie e thread social correlati

Al via sciopero treni 11 e 12 giugno, agitazione di 23 ore dalle 03 alle 02, fasce di garanzia 6-9 e dalle 18 alle 21Il servizio ferroviario sarà sospeso dalle tre del mattino del 11 giugno fino alle due del mattino del 12 giugno, con fasce di garanzia tra le 6 e le...

Sciopero treni 11-12 giugno, agitazione di 23 ore dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì, fasce di garanzia 6-9 e 18-21Uno sciopero nazionale dei treni è stato annunciato per l’11 e il 12 giugno, con una durata di 23 ore, dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì.

Temi più discussi: Sciopero dei treni oggi e domani 23 e 24 luglio: gli orari e le fasce di garanzia; Sciopero dei trasporti confermato: treni a rischio per 24 ore. Gli orari e le fasce garantite; Sciopero di 24 ore, venerdì nero per i pendolari: a rischio treni Alta Velocità, Intercity e Regionali; Scioperi trasporti 21-26 luglio: quando si fermano treni, aerei e mezzi pubblici. Le date e le fasce di garanzia.

Sciopero dei treni: dalle 21 di oggi stop di 24 ore, ecco i servizi garantiti e come chiedere i rimborsi x.com

Dalle 21 sciopero dei treni, attive le fasce di garanziaCome specifica Trenord, quest’oggi (giovedì 23) viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e con arrivo alla destinazione finale entro le 22, mentre domani (venerdì 24) ... ecodibergamo.it

Sciopero dei treni tra il 23 e il 24 luglio: possibili disagi per chi viaggiaTreni, scatta alle 21 lo sciopero nazionale: disagi fino a domani sera. I servizi garantiti e come chiedere il rimborso. rainews.it