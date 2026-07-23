Dall’algoritmo alla solidarietà | come trasformare Internet e i social network in una palestra di cittadinanza attiva per i giovani

Da gbt-magazine.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane è stato denunciato dopo aver pubblicato un video offensivo sui social media. La polizia ha identificato il soggetto attraverso le immagini condivise online. L’indagine ha portato al sequestro del telefono cellulare e alla comunicazione dell’accaduto alle autorità competenti. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell'ordine continuano a monitorare i profili online per prevenire ulteriori episodi simili.

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In un’epoca in cui gli adolescenti trascorrono molte ore al giorno tra social network, video brevi e piattaforme digitali, la domanda non è più se Internet faccia bene o male, ma come possa diventare uno strumento di crescita personale e sociale. Le stesse piattaforme che oggi catturano l’attenzione dei ragazzi potrebbero diventare potenti alleate per promuovere volontariato, educazione civica, salute mentale, inclusione e partecipazione attiva alla vita della comunità. Un cambio di prospettiva Gli algoritmi sono progettati per mostrare contenuti che mantengono alta l’attenzione. Perché non utilizzare lo stesso principio per incentivare... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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