Dal 25 al 27 luglio si svolge a Grottazzolina la decima edizione del ‘Marche Irish Festival’. Per tre serate, il festival propone musica, piatti tipici e tradizioni della Irlanda. L’evento si svolge nel centro della città, attirando numerosi visitatori interessati a vivere un’atmosfera irlandese. La manifestazione, arrivata alla sua decima edizione, si ripete ogni anno con spettacoli e attività legate alla cultura celtica.

Tre serate dedicate alla musica, ai piatti e tradizioni della verde Irlanda. A Grottazzolina dal 25 al 27 luglio si terrà la decima edizione del ‘ Marche Irish Festival ’. Una manifestazione nata come dalla rievocazione storica ‘I Giorni di Azzolino’, che sarà di propedeutica proprio a quest’evento in programma dal 1 al 3 agosto. Torniamo però al ‘Marche Irish Festival’ ribattezzato dagli appassionati la ‘Trilogia Nordica’ perché ogni serata sarà dedicata ad un tema specifico. Si parte appunto dal 25 luglio la ‘Notte d’Irlanda’ con il concerto dei ‘Runark’, gruppo che in pochi anni ha raccolto il favore del pubblico. Domenica 26 luglio si... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla musica ai combattimenti. Torna il ‘Marche Irish Festival’

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