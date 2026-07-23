Al salone di Farnborough, i sistemi a pilotaggio remoto sono tra i protagonisti, superando anche le tecnologie di sesta generazione. La diffusione dei droni si nota nei conflitti in Ucraina e nelle operazioni nel Golfo, dove vengono impiegati in modo crescente. La strategia di Leonardo include una joint venture con Baykar e l’attenzione alle applicazioni militari e civili di queste tecnologie. La tendenza alla diffusione dei droni si conferma come un fenomeno globale.

Al salone londinese di Farnborough, i sistemi a pilotaggio remoto stanno rubando la scena persino ai grandi sistemi di sesta generazione. Dall’Ucraina al Golfo, la dronizzazione dei conflitti e delle tattiche si sta confermando come un fenomeno trasversale in tutto il mondo. Nel frattempo, e proprio dal palcoscenico di Farnborough, Leonardo e Baykar hanno ufficializzato l’avvio dei lavori della joint venture che produrrà le nuove varianti di Uas per le Forze armate, con piattaforme turche e sensori italiani. Intanto l’ad di Leonardo, Lorenzo Mariani, apre a collaborazioni anche con l’Ucraina, oggi riconosciuta come il Paese con più expertise nel settore. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Dalla joint venture con Baykar all’Ucraina, Borsari (Cepa) legge la strategia di Leonardo sui droni

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