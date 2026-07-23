Sabato, la Cittadella è stata riaperta dopo i lavori di riqualificazione, mentre entro i primi giorni di agosto piazza Manin è stata completata. I cantieri del Pnrr hanno trasformato entrambi i luoghi storici della città, con interventi di restauro e miglioramento degli spazi pubblici. La Cittadella e piazza Manin sono ora pronti per essere utilizzati dalla cittadinanza, segnando una svolta nella riqualificazione urbana della zona.

Sabato la Cittadella, entro i primi giorni di agosto piazza Manin riqualificata. Sono i risultati dei cantieri del Pnrr che hanno rivoluzionato due luoghi iconici della città. Piazza Manin, come si vede in queste foto, è ancora libera dalle bancarelle e regala un colpo d’occhio come i pisani non erano abituati a vedere da molti anni. Oggi in consiglio comunale approderà anche il progetto della nuova dislocazione del mercato storico, con 12 chioschi ai lati dell’arco principale per mantenere intatta la visuale su piazza dei Miracoli. Intanto, è tutto pronto per l’inaugurazione pubblica del Parco urbano della Cittadella, ovvero l’antica darsena pisana, nella zona della Tersana medievale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla Cittadella a piazza Manin. La rivoluzione di due luoghi storici

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