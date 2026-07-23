Dal salto a Mariupol al vertice dell’esercito ucraino | Drapatyi volto dei giovani hi-tech

Notizia in breve

Un giovane ufficiale ucraino, noto per un video del 2014 in cui appariva in prima linea, ha annunciato un cambio di strategia. Dopo aver partecipato a combattimenti a Mariupol, ora si concentrerà su robot e droni, piuttosto che sulle trincee. È stato recentemente nominato a un ruolo di vertice nell’esercito, con l’obiettivo di sviluppare tecnologie hi-tech per le operazioni militari. La sua esperienza e le sue scelte segnano un passaggio verso l’uso di strumenti avanzati sul campo di battaglia.