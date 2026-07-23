Dal salto a Mariupol al vertice dell’esercito ucraino | Drapatyi volto dei giovani hi-tech
Un giovane ufficiale ucraino, noto per un video del 2014 in cui appariva in prima linea, ha annunciato un cambio di strategia. Dopo aver partecipato a combattimenti a Mariupol, ora si concentrerà su robot e droni, piuttosto che sulle trincee. È stato recentemente nominato a un ruolo di vertice nell’esercito, con l’obiettivo di sviluppare tecnologie hi-tech per le operazioni militari. La sua esperienza e le sue scelte segnano un passaggio verso l’uso di strumenti avanzati sul campo di battaglia.
Divenne famoso con un video del 2014 che lo mostrava in prima linea. Ora punterà su robot e droni più che sulle trincee. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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