Le grandi marche di orologi utilizzano celebrità come strumento di promozione, con campagne che vedono star come atleti e attori indossare i modelli più importanti. In passato, i lanci seguivano un iter standard: inviti alla stampa, embargo e presentazioni ufficiali, seguite dall’apparizione delle prime immagini di celebrità con gli orologi al polso. Ora, molte aziende preferiscono campagne più dirette, con testimonial noti che mostrano i prodotti prima o durante il lancio ufficiale.

C'è stato un tempo in cui il lancio di un nuovi orologi seguiva un copione preciso. Inviti alla stampa, embargo, presentazione ufficiale e, solo dopo, le prime immagini al polso di qualche celebrity. Quel tempo sembra finito. Oggi il percorso è spesso l'opposto. Prima compare una foto rubata, un red carpet, una partita di Wimbledon o un weekend sulla neve. Gli appassionati iniziano a ingrandire le immagini, confrontano le anse, il quadrante, la lunetta. I forum si riempiono di ipotesi, i social fanno il resto. Solo qualche giorno o qualche settimana dopo arriva il comunicato ufficiale. Il risultato è semplice: il lancio è già iniziato, senza che il marchio abbia ancora detto una parola. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dal Rolex di Federer all'IWC di Brad Pitt, così le grandi maison di orologi usano le celebrità per lanciare i loro modelli più importanti

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