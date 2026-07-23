Dal petrolio lucano al marmo toscano lo sfruttamento all’italiana delle risorse
In un saggio intitolato Estrattivismo, tradotto dal francese dalla casa editrice napoletana Orthotes, la ricercatrice danese Anna Bednik scrive che questo termine è stato coniato dai movimenti di protesta contro. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
Notizie e thread social correlati
Gli USA insistono con la Groenlandia: più basi militari, presenza "eterna” e sfruttamento delle risorseGli Stati Uniti stanno negoziando con la Groenlandia e la Danimarca per aumentare la presenza militare e sfruttare le risorse dell’isola.
Accordo Usa Iran, punti chiave e questioni aperte dal petrolio e lo Stretto di Hormuz al nucleareGli Stati Uniti e l'Iran hanno firmato un accordo che riguarda il nucleare e le tensioni nello Stretto di Hormuz.
Temi più discussi: Dal petrolio lucano al marmo toscano, lo sfruttamento all’italiana delle risorse; Dal rilancio dell’automotive alla risorsa idrica: Bardi stringe l'intesa con il Governo a Palazzo Chigi; Alimentazione e fast fashion: osservatorio Europa; Bonus gas, il paradosso lucano.
Dove ci sono i criminali #Eni e la ricchezza del petrolio #Basilicata x.com
A Palazzo Chigi confronto sulla Basilicata Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha portato sul tavolo del Governo i principali dossier della Regione, dalla crisi del comparto automotive, allo sviluppo industriale, alla capacità estrattiva di petrolio e ga facebook
Perché il prezzo del petrolio non è ancora esploso (e perché potrebbe farlo presto)La crisi energetica causata dal conflitto mediorientale è stata finora mitigata da diversi fattori. Ma l'argine sta per crollare, mentre Trump valuta il ritorno alla guerra aperta. panorama.it
Prezzo del petrolio: storico WTI dal 1946 al 2026Lo storico del prezzo del petrolio restituisce l’andamento della quotazione del West Texas Intermediate (WTI) dal 1946 al 2026. Il WTI, lo ricordiamo, è una tipologia di greggio utilizzata come ... money.it