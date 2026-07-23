Dal petrolio lucano al marmo toscano lo sfruttamento all’italiana delle risorse

In un saggio intitolato Estrattivismo, tradotto dal francese dalla casa editrice napoletana Orthotes, la ricercatrice danese Anna Bednik scrive che questo termine è stato coniato dai movimenti di protesta contro. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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